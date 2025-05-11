Иран опроверг информацию Reuters о поставках России установок для баллистики Fath-360

Иран отреагировал на публикацию Reuters о возможных поставках ракет России – «Это абсурд».

Фото: weukraine.tv

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Тегеран опроверг информацию о вероятной передаче России иранских ракетных установок Fath-360, которую ранее обнародовало агентство Reuters. Соответствующее заявление сделало постоянное представительство Ирана при ООН, сообщает государственное медиа Iribnews.

В заявлении говорится, что публикация Reuters, в которой говорится о возможной поставке иранских баллистических систем в РФ, не имеет никакого основания. «Это утверждение абсолютно абсурдное. Жаль, что агентство Reuters продолжает публиковать безосновательные обвинения против Исламской Республики Иран», - отметили в представительстве.

Иранская сторона также подчеркнула, что страна якобы «придерживается принципа невмешательства» и «не оказывает военной помощи ни одной из сторон конфликта в Украине».

Накануне Reuters сообщило, что Иран может в ближайшее время передать России ракетные установки Fath-360 - это высокоточное оружие, которое применяют для поражения целей на короткой дистанции. После появления этой информации официальный Тегеран выступил с реакцией.

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