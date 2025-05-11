Буду ждать Путина в четверг в Турции – Зеленский о готовности к переговорам о прекращении огня

Зеленский заявил об ожидании полного прекращения огня и встречи с Путиным в Турции.

Фото: РАР

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с завтрашнего дня ожидает полного и длительного прекращения огня, которое должно стать основой для дальнейшего дипломатического урегулирования.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства», - подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил свою готовность к личной встрече с Путиным в Турции в этот четверг.

«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», - отметил глава государства.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.

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