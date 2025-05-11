Британія передасть Україні п’ять систем ППО Raven

Зенітно-ракетні комплекси Raven здатні збити дрони Shahed.

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Велика Британія передасть Україні п’ять додаткових зенітно-ракетних комплексів Raven для зміцнення протиповітряної оборони. Про це повідомляє Defence Blog.

Нові системи посилять здатність українських військових ефективно перехоплювати повітряні цілі, зокрема іранські дрони Shahed. Комплекси Raven розроблені Королівськими ВПС Великої Британії всього за чотири місяці на базі військової вантажівки Supercat HMT-600. Вони оснащені вертикальним пусковим модулем для ракет ASRAAM, які були адаптовані для запуску із землі.

ASRAAM мають бойову частину вагою 10 кг, здатні досягати швидкості до 3 Махів і вражати цілі на відстані до 15 км, включно з низьколетючими безпілотниками та навіть ворожими літаками.

Raven вперше з’явився в Україні навесні 2023 року. З того часу з його допомогою вже випущено понад 400 ракет із показником ураження цілей близько 70%. З урахуванням нової партії загальна кількість переданих Україні таких систем сягне 13 одиниць.

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