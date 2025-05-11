Британия передаст Украине пять систем ПВО Raven

Зенитно-ракетные комплексы Raven способны сбить дроны Shahed.

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Великобритания передаст Украине пять дополнительных зенитно-ракетных комплексов Raven для укрепления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Defence Blog.

Новые системы усилят способность украинских военных эффективно перехватывать воздушные цели, в частности иранские дроны Shahed. Комплексы Raven разработаны Королевскими ВВС Великобритании всего за четыре месяца на базе военного грузовика Supercat HMT-600. Они оснащены вертикальным пусковым модулем для ракет ASRAAM, которые были адаптированы для запуска с земли.

ASRAAM имеют боевую часть весом 10 кг, способны достигать скорости до 3 Махов и поражать цели на расстоянии до 15 км, включая низколетящие беспилотники и даже вражеские самолеты.

Raven впервые появился в Украине весной 2023 года. С тех пор с его помощью уже выпущено более 400 ракет с показателем поражения целей около 70%. С учетом новой партии общее количество переданных Украине таких систем достигнет 13 единиц.

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