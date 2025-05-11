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Зеленский подтвердил, что будет в Стамбуле ждать Путина лично

21:32, 11 мая 2025
Украина ожидает прекращения огня, – заявил Зеленский.
Зеленский подтвердил, что будет в Стамбуле ждать Путина лично
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с завтрашнего дня Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

«С завтрашнего дня ожидаем прекращения огня - это предложение на столе. Полное и безусловное прекращение огня - длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, - может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России», - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров, чтобы завершить войну, и напомнил, что России все равно придется завершить войну. Он добавил, что украинские силы будут готовы реагировать зеркально на действия России, чтобы процесс был честным.

Зеленский также выразил надежду, что Путин не будет искать причин для отказа от переговоров, отметив, что его команда готова к конструктивному диалогу.

«Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры - мы готовы к любым форматам. Я буду в этот четверг, пятнадцатого мая, в Турции - и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», - резюмировал Президент Украины.

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россия путин Турция Владимир Зеленский переговоры

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