Время идет, — Германия призывает РФ ответить на предложение о 30-дневном прекращении огня до конца дня, иначе будут санкции

В случае отказа РФ от 30-дневного перемирия, будет начата подготовка нового пакета санкций, — сказал представитель правительства Германии Стефан Корнелиус.

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Представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус заявил, что если в Украине до конца понедельника, 12 мая, не будет объявлено 30-дневное прекращение огня, Германия вместе со странами Евросоюза начнет разработку новых санкций в отношении России. Об этом пишет The Guardian.

Германия предупредила, что "время идет", и Россия должна согласиться на безусловное прекращение огня в Украине.

"Если Москва не примет это требование, начнется подготовка к новым санкциям", - заявил Корнелиус.

Детали о санкциях Корнелиус не привел.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

Также Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле.

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