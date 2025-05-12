В Киеве прокуратура через суд требует защитить историческое здание лаборатории в Соломенском районе

Дом химико-технической лаборатории, имеющей статус памятки местного значения, до сих пор не охвачен охранным договором — прокуратура требует исправить это через суд.

Фото: kyivpastfuture.com.ua

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В Киеве прокуратура подала иск в суд с требованием заключить охранный договор на историческое здание — Дом химико-технической лаборатории, расположенный в Соломенском районе столицы на улице Сичеславской. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что владелец здания до сих пор не выполнил требования законодательства об охране памятников и не заключил охранный договор. Такой договор предусматривал бы индивидуальные гарантии защиты данного объекта культурного наследия.

Дом химико-технической лаборатории включен в Перечень объектов культурного наследия города Киева как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения. Это первое в Украине специально спроектированное лабораторное здание, редкий образец научно-технической постройки конца XIX — начала XX века, отражающий историю железнодорожного транспорта в стране.

Киевским окружным административным судом открыто производство по делу, судебное разбирательство продолжается.

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