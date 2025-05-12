За налоговый долг около 1,5 миллиона гривен суд временно ограничил предпринимателя в праве выезда за пределы Украины

Руководителю ООО временно запрещено выезжать за границу, пока он не погасит налоговый долг на сумму 1 448 881 грн.

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Закарпатский окружной административный суд установил временное ограничение в праве выезда за границу руководителю Общества с ограниченной ответственностью до погашения им налоговой задолженности в размере 1 448 881 грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, когда, в частности, он является руководителем юридического лица, не выполняющего установленную Налоговым кодексом Украины налоговую обязанность по уплате денежных обязательств, что привело к возникновению налоговой задолженности в размере более 1 миллиона гривен, и если такая задолженность не погашена в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования плательщику налогов.

Суд установил, что в связи с неуплатой ответчиком налогового долга в добровольном порядке Главное управление ГНС в Закарпатской области направило в банковские учреждения платёжные поручения на принудительное взыскание средств в счёт погашения налогового долга, однако они были возвращены без исполнения из-за отсутствия средств на счетах налогоплательщика.

Учитывая установленный факт наличия у ООО налоговой задолженности в сумме, превышающей 1 миллион гривен, и непогашение этой суммы в течение 240 дней с момента вручения налогового требования обществу, суд пришёл к выводу о наличии оснований для применения временного ограничения в праве выезда руководителя указанного юридического лица за пределы территории Украины до полного погашения налоговой задолженности.

Поскольку данное ограничение связано с наличием определённых обстоятельств, суд указал, что применённая мера обеспечения в виде ограничения в праве выезда за границу сохраняет силу до момента погашения налоговой задолженности либо до наступления иных обстоятельств, указанных в п. 87.14 ст. 87 Налогового кодекса Украины.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 260/3310/25.

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