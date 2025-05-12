За податковий борг близько 1,5 мільйона гривень суд тимчасово обмежив підприємця у праві виїзду за межі України

Керівнику ТОВ тимчасово заборонено виїжджати за кордон, доки він не погасить податковий борг на суму 1 448 881 гривня.

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Закарпатський окружний адміністративний суд встановив тимчасове обмеження у праві виїзду керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю за межі України до погашення ним податкового боргу в розмірі 1 448 881 грн. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли, зокрема, він є керівником юридичної особи, що не виконує встановленого Податковим кодексом України податкового обов`язку щодо сплати грошових зобов`язань, що призвело до виникнення податкового боргу в сумі понад 1 мільйон гривень, і якщо такий не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги.

Суд встановив, що у зв`язку з несплатою відповідачем податкового боргу в добровільному порядку Головне управління ДПС у Закарпатській області надіслало до банківських установ платіжні інструкції на примусове стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, проте такі були повернуті без виконання у зв`язку з відсутністю коштів на рахунках платника податків.

З огляду на встановлений факт наявності у ТОВ податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та непогашення суми такого податкового боргу протягом 240 днів з дня вручення товариству податкової вимоги, суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування тимчасового обмеження у праві виїзду керівника вказаної юридичної особи за межі території України до погашення суми податкового боргу.

Оскільки таке обмеження пов`язано з наявністю певних обставин, суд вказав, що застосований забезпечувальний захід у вигляді обмеження у праві виїзду за межі території України зберігає чинність до моменту погашення податкової заборгованості або до настання інших обставин, зазначених в п.87.14 ст.87 ПК України.

З текстом рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/3310/25.

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