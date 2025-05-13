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На Житомирщині чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин, погрожуючи працівникам дерев’яною палицею

10:39, 13 травня 2025
Для більшої переконливості він розбив палицею скляну вітрину.
На Житомирщині чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин, погрожуючи працівникам дерев’яною палицею
Фото: поліція
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До Бердичівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу для 35-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у замаху на грабіж, скоєному в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання та постановив взяти чоловіка під варту строком на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 60 500 гривень. Оскаржити ухвалу можна протягом п’яти днів, повідомляє пресслужба суду.

За даними слідства, чоловік, який уже має судимості за крадіжки, наприкінці робочого дня увірвався до ювелірної крамниці в Бердичеві. Погрожуючи працівникам дерев’яною палицею, схожою на хокейну ключку, він вимагав віддати прикраси. Щоб підкріпити свої наміри, зловмисник розбив скляну вітрину. Проте завершити злочин йому не вдалося — працівниці магазину натиснули «тривожну кнопку» і викликали охорону.

Підозрюваному інкримінують замах на вчинення грабежу за ч. 3 ст. 15 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За ці дії йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі ( № 274/3259/25).

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суд пограбування Бердичів

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