В Житомирской области мужчина пытался ограбить ювелирный магазин, угрожая работникам деревянной палкой

Для большей убедительности он разбил палкой стеклянную витрину.

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В Бердичевский горрайонный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 35-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на грабеж, совершенном в условиях военного положения.

Суд удовлетворил ходатайство и постановил взять мужчину под стражу сроком 60 дней с правом внесения залога в размере 60 500 гривен. Обжаловать определение можно в течение пяти дней, сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, мужчина, уже имеющий судимости за кражи, в конце рабочего дня ворвался в ювелирный магазин в Бердичеве. Угрожая работникам деревянной палкой, похожей на хоккейную клюшку, он требовал отдать украшения. Чтобы подкрепить свои намерения, злоумышленник разбил стеклянную витрину. Однако завершить преступление ему не удалось – работницы магазина нажали «тревожную кнопку» и вызвали охрану.

Подозреваемому инкриминируют покушение на совершение грабежа по ч. 3 ст. 15 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. За эти действия ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы (№274/3259/25).

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