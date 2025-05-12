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У Києві прокуратура через суд вимагає захистити історичну будівлю лабораторії у Солом’янському районі

19:07, 12 травня 2025
Будинок хіміко-технічної лабораторії, що має статус пам’ятки місцевого значення, досі не охоплений охоронним договором — прокуратура вимагає виправити це через суд.
У Києві прокуратура через суд вимагає захистити історичну будівлю лабораторії у Солом’янському районі
Фото: kyivpastfuture.com.ua
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У Києві прокуратура подала позов до суду з вимогою укласти охоронний договір на історичну будівлю — Будинок хіміко-технічної лабораторії, розташований у Солом’янському районі столиці на вул. Січеславській. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що власником будівлі до цього часу не виконано вимоги пам’яткоохоронного законодавства та не укладено охоронний договір на неї. Такий договір передбачав би індивідуальні гарантії захисту щодо цього об’єкту культурної спадщини.

Будинок хіміко-технічної лабораторії занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення. Він є першим в Україні спеціально запроєктованим лабораторним будинком, рідкісним зразком науково-технічної споруди кінця XIX - початку XX ст. та відображає історію залізничного транспорту в Україні.

Київським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі, триває судовий розгляд.

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суд прокуратура Київ

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