США та Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я – у разі відмови РФ чекають нові санкції

Рішення можуть оголосити вже найближчими днями.

Джерело фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати та європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. У разі відмови РФ чекатиме запровадження нових санкцій. Про це пише Reuters за інформацією джерел у французькій дипломатичній інституції.

«Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення», – сказало дипломатичне джерело на умовах анонімності. «У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється».

За інформацією джерел Reuters, все ще тривають дискусії, а обидві сторони координують дії щодо пакетів санкцій.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що від рішень Кремля залежить, чи буде шанс на довше перемир’я, починаючи з найближчих вихідних.

Як зазначається, новий канцлер Німеччини вже поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом, зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, а також відвідав президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Мерц повідомив, що разом Макроном, Туском і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером «написав спільне комюніке», що «значною мірою є ідентичним» пропозиції США.

«Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною. М’яч знаходиться виключно на полі Москви», — додав він.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною і РФ та пригрозив новими санкціями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.