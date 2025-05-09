Дональд Трамп закликав до 30-денного перемир'я між Україною і РФ та пригрозив новими санкціями

Дональд Трамп підкреслив, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватись, США та країни-партнери «запровадять нові санкції».

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Президент США Дональд Трамп знову закликав до встановлення всеосяжного режиму припинення вогню між Україною та РФ на місячний термін. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

«Переговори з Росією/Україною тривають. США закликають, в ідеалі, до 30-денного безумовного припинення вогню. Сподіваємося, що прийнятне припинення вогню буде дотримано, і обидві країни нестимуть відповідальність за повагу до святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять додаткові санкції. Тисячі молодих солдатів гинуть щотижня, і всі мають хотіти, щоб це ПРИПИНИЛОСЯ. Я хочу, і Сполучені Штати Америки також хочуть.

Як президент, я залишатимусь відданим забезпеченню миру між Росією та Україною разом із європейцями, і це буде тривалий мир! Це припинення вогню має в кінцевому підсумку привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний у будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться. Дякую за вашу увагу до цього питання!», — написав він.

Раніше «Судово-юридична газета« повідомляла, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів гарну телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

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