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Зеленський про телефонну розмову з Трампом: обговорили необхідність подальших зусиль заради миру

08:12, 9 травня 2025
Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.
Зеленський про телефонну розмову з Трампом: обговорили необхідність подальших зусиль заради миру
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів гарну телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Глава держави зазначив, що привітали народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом та привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство.

За його словами, це історичний документ, який відкриває багато нових можливостей для співпраці.

«Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти», - заявив Зеленський.

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США росія Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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