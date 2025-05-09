Зеленский о телефонном разговоре с Трампом: обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел хороший телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что поздравили народы с днем победы в Европе — победой над нацизмом, и поздравили с ратификацией Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.

По его словам, это исторический документ, который открывает много новых возможностей для сотрудничества.

«Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны. Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я кратко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия на это предложение. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений закончить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Президент Трамп подтвердил, что хочет окончания этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты», — заявил Зеленский.

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