Конкурс в апелляционные административные суды – еще три кандидата удачно прошли собеседования, но не до конца

Судьба кандидатов в апелляции будет зависеть от решения ВККС в пленарном составе.

Фото: ВККС

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Первая палата ВККС 8 мая 2025 года провела собеседования еще с четырьмя кандидатами на должности судей апелляционных административных судов.

Это уже вторая группа кандидатов в административные апелляции, с которыми прошли собеседования в рамках конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Напомним, что своеобразные «особенности» конкурса на должности судей апелляционных судов привели к тому, что на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов после этапа квалификационного экзамена осталось только 67 претендентов.

Собеседования с кандидатами начались в 10:00, а завершились в 20:40.

8 мая собеседования состоялись со следующими кандидатами:

1. ТОМЧУК Андрей Валерьевич – судья Винницкого окружного административного суда.

К кандидату возникло немало вопросов по теме его диссертации, которую он защитил в 2021 году.

Название диссертации следующее: «Административно-правовые основы реализации государственной политики по предотвращению домашнего насилия». Шифр и название специальности – 12.00.07 – административное право и процесс.

Тема диссертации, как для судьи административной специализации, показалась членам ВККС несколько странной.

При этом как защита указанной диссертации способствовала развитию судьи именно как специалиста по административному праву и процессу, Андрей Томчук четко объяснить не смог.

При этом при написании диссертации судья использовал большое количество русскоязычных источников. Источники по соответствующей тематике на других языках, по словам кандидата, найти ему почти не удалось.

При этом, как оказалось, несмотря на интерес кандидата к вопросам предотвращения домашнего насилия, он не знал о существовании международной правозащитной инициативы La Strada, которая, в частности, занимается проблемой домашнего насилия. В Украине филиал этой организации работает с 1997 года.

Также было много вопросов и относительно доходов родственников судьи. При этом выяснилось, что в 2013 году отца судьи, который в 2005-2010 годах был председателем Тивровской РГА Винницкой области, суд освободил от уголовной ответственности за служебный подлог в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.

По итогам собеседования Андрей Томчук получил 668,7 балла и успешно прошел собеседование.

Однако в связи с тем, что Общественный совет добропорядочности предоставил кандидату негативное заключение, дальнейшую конкурсную судьбу судьи решит ВККС уже в пленарном составе.

2. ВАНИВСКИЙ Юрий Михайлович – судья Франковского районного суда Львова.

К кандидату возникло много вопросов в связи с желанием кардинально сменить судебную специализацию.

«Мне нравятся административные дела», – коротко сообщил судья.

Почти раздражение у членов ВККС вызвали ответы претендента на вопросы относительно имущества и доходов как самого судьи, так и его родственников, а также о некоторых аспектах его профессиональной деятельности.

На немалое количество вопросов Юрий Ванивский отвечал в стиле: «я не помню», «это было еще тогда», «справку я не брал», «мне это неизвестно», «об этом я вам не скажу», «первый раз об этом услышал».

Также судья получил негативное заключение от ОСД.



В итоге Первая палата ВККС единогласно признала кандидата не подтвердившим способность осуществлять правосудие в суде апелляционной инстанции по критерию личной компетенции.

При этом кандидат получил достаточно высокий балл – 673,05 балла.

3. ПИВОВАР Ирина Викторовна – научный консультант управления обеспечения работы судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Секретариата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Также кандидат имеет опыт преподавательской и научной деятельности.

Большинство вопросов к представителю аппарата КАС ВС касались своеобразной финансово-инвестиционной деятельности мужа кандидатки, который в 2008-2019 годах то занимал деньги у других лиц, то уже сам получал деньги в качестве погашения долгов. Речь идет о достаточно больших суммах, в частности в долларах США (например, в 2010 году он получил ссуду в $49 025, $18 170 и $18 487).

Однако, объяснить, чем конкретно занимался в указанные годы муж кандидатки, что это были за деньги, для чего их вообще нужно было занимать, Ирина Пивовар четко объяснить не смогла.

«Я не знаю, для чего это все было нужно. Не знаю, зачем и какие он делал инвестиции. Мне муж ничего подробно не объяснял. Рассказывал, что речь идет об инвестиционной деятельности», – рассказала членам Комиссии представитель аппарата КАС ВС.

ОСД предоставил кандидату негативное заключение.

Впрочем, Первая палата ВККС решила, что Ирина Пивовар фактически соответствует должности судьи апелляционного суда. Ее результат – 668,5 баллов.

Дальнейшую судьбу претендентки решит ВККС в пленарном составе.

4. БАБИЧ Анжелика Николаевна – судья Черкасского окружного административного суда.

К судье возникло достаточно много вопросов относительно как имеющегося имущества, так и доходов родителей. В частности, Комиссию заинтересовали источники происхождения средств на приобретение квартиры площадью 57 кв. м. в центре Киева.

Указанную квартиру в августе 2024 года приобрела мать судьи почти за 3,5 млн гривен. При этом квартиры в доме, где была приобретена квартира, продаются по цене не менее 5,6 млн гривен.

Однако больше всего вопросов к судье возникло в связи с ее решением от 29 ноября 2013 года.

Уже после начала событий, известных как «Евро Майдан», судья вынесла решение об ограничении мирных собраний в центре города Умань на период со 2 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.

Впрочем, в 2016 году Высший совет юстиции отказал в открытии дисциплинарного дела в отношении судьи.

В ходе собеседования судья сообщила, что указанное решение было принято нею с учетом необходимости соблюдения безопасности граждан и в связи с подготовкой центральной части города Умань к новогодним праздникам.

При этом, как выяснилось, судья не знала о решении ЕСПЧ по делу «Шморгунов и другие против Украины» от 21 января 2021 года. В указанном решении ЕСПЧ, в частности, дал критическую оценку административным ограничениям акций протеста во время событий Майдана.

В свою очередь Анжелика Бабич сообщила, что законодательство о проведении общественных акций в Украине как раньше, так и сейчас остается далеким от идеального.

От ОСД судья получила негативный вывод.

Впрочем, Первая палата ВККС все же признала судью такой, что может осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

Результат судьи за собеседование – 651,4 балла.

Последующую конкурсную судьбу судьи Комиссия решит в пленарном составе.

Автор Вячеслав Хрипун

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