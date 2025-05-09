Конкурс в апеляційні адміністративні суди – ще три кандидата вдало пройшли співбесіди, але не до кінця

Доля кандидатів в апеляції буде залежати від рішення ВККС у пленарному складі

Фото: ВККС

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Перша палата ВККС 8 травня 2025 року провела співбесіди ще з чотирма кандидатами на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Це вже друга група кандидатів в адміністративні апеляції, з якими відбулися співбесіди у межах конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Нагадаємо, що своєрідні «особливості» конкурсу на посади суддів апеляційних судів призвели до того, що на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів, після етапу кваліфікаційного іспиту, залишилося лише 67 претендентів.

Співбесіди з кандидатами розпочалися у 10:00, а завершилися у 20:40.

8 травня співбесіди відбулися з наступними кандидатами:

1. ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

До кандидата виникло чимало запитань у зв’язку з темою його дисертації, яку він захистив у 2021 році.

Назва дисертації наступна: «Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо запобігання домашньому насильству». Шифр та назва спеціальності – 12.00.07 – адміністративне право і процес.

Тема дисертації, як для судді адміністративної спеціалізації, здалася членам ВККС дещо дивною.

При цьому як захист зазначеної дисертації сприяв розвитку судді саме як фахівця з адміністративного права та процесу, Андрій Томчук чітко пояснити не зміг.

При цьому, при написанні дисертації суддя використав велику кількість російськомовних джерел. Джерела з відповідної тематики іншими мовами, за словами кандидата, знайти йому майже не вдалося.

При цьому, як виявилося, незважаючи на інтерес кандидата до питань запобігання домашнього насильства, він не знав про існування міжнародної правозахисної ініціативи La Strada, яка, зокрема, опікується проблемою домашнього насильства. В Україні філіал вказаної організації працює з 1997 року.

Також було багато запитань щодо доходів родичів судді. При цьому з’ясувалося, що у 2013 році батька судді, який у 2005-2010 роках був головою Тиврівської РДА Вінницької області, суд звільнив від кримінальної відповідальності за службове підроблення у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.

За підсумками співбесіди Андрій Томчук отримав 668,7 бали та вдало пройшов співбесіду.

Однак у зв’язку з тим, що Громадська рада доброчесності надала кандидату негативний висновок, подальшу конкурсну долю судді вирішить ВККС вже у пленарному складі.

2. ВАНІВСЬКИЙ Юрій Михайлович – суддя Франківського районного суду міста Львова.

До кандидата виникло достатньо багато запитань у зв’язку із бажанням кардинально змінити судову спеціалізацію.

«Мені подобаються адміністративні справи», - коротко повідомив суддя.

Майже роздратування у членів ВККС викликали відповіді претендента на запитання стосовно майна та доходів як самого судді, так і його родичів, а також стосовно деяких аспектів його професійної діяльності.

На чималу кількість запитань Юрій Ванівський відповідав у стилі: «я не пам’ятаю», «це було ще тоді», «довідку я не брав», «мені це невідомо», «про це я вам не скажу», «перший раз про це почув».

Також суддя отримав негативний висновок від ГРД.

У підсумку Перша палата ВККС одноголосно визнала кандидата таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя в суді апеляційної інстанції за критерієм особистої компетенції.

При цьому кандидат загалом отримав достатньо високий бал – 673,05 бали.

3. ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Також кандидатка має досвід викладацької та наукової діяльності.

Більшість запитань до представника апарату КАС ВС стосувалися своєрідної фінансово-інвестиційної діяльності чоловіка кандидатки, який у 2008-2019 роках то позичав гроші у інших осіб, то вже сам отримував гроші у якості погашення боргів. Мова йде про достатньо великі суми, зокрема у доларах США (наприклад, у 2010 році він отримав позику у $49 025, $18 170 та $18 487).

Однак, пояснити, чим конкретно займався у вказані роки чоловік кандидатки, що це були за гроші, для чого їх було взагалі позичати, Ірина Пивовар чітко пояснити не змогла.

«Я не знаю для чого це все було потрібно. Не знаю, навіщо та які він робив інвестиції. Мені чоловік нічого детально не пояснював. Розповідав, що мова йде про інвестиційну діяльність», - розповіла членам Комісії представник апарату КАС ВС.

ГРД надала кандидатці негативний висновок.

Втім, Перша палата ВККС все ж вирішила, що Ірина Пивовар фактично відповідає посаді судді апеляційного суду. Її результат - 668,5 балів.

Однак подальшу долю претендентки вирішить ВККС у пленарному складі.

4. БАБИЧ Анжеліка Миколаївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.

До судді виникло достатньо багато запитань відносно як наявного майна, так і доходів батьків. Зокрема, Комісію зацікавили джерела походження коштів на придбання квартири площею 57 кв. м. у центрі Києва.

Зазначену квартиру у серпні 2024 року придбала мати судді майже за 3,5 млн. гривень. При цьому квартири у будинку, де була придбана квартира, наразі продаються за ціною не менше 5,6 млн. гривень.

Однак найбільше запитань до судді виникло у зв’язку з її рішенням від 29 листопада 2013 року.

Вже після початку подій, відомих як «Євро Майдан», суддя винесла рішення про обмеження мирних зібрань у центрі міста Умань на період з 2 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року.

Втім, у 2016 році Вища рада юстиції відмовила у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді.

Під час співбесіди суддя повідомила, що вказане рішення було ухвалене нею з урахуванням необхідності дотримання безпеки громадян та у зв’язку із підготовкою центральної частини міста Умань до новорічних свят.

При цьому, як з’ясувалося, суддя не знала про рішення ЄСПЛ у справі «Шморгунов та інші проти України» від 21 січня 2021 року. У зазначеному рішенні ЄСПЛ, зокрема, надав критичну оцінку адміністративним обмеженням акцій протесту під час подій Майдану.

У свою чергу Анжеліка Бабич повідомила, що законодавство стосовно проведення громадських акцій в Україні як раніше, так і зараз, залишається далеким від ідеального.

Від ГРД суддя отримала негативний висновок.

Втім, Перша палата ВККС все ж визнала суддю такою, що може здійснювати правосуддя в апеляційному адміністративному суді.

Результат судді за співбесіду – 651,4 бали.

Подальшу конкурсну долю судді Комісія вирішить у пленарному складі.

Автор В’ячеслав Хрипун

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