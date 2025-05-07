Співбесіди на посади суддів апеляційних адміністративних судів – у перший день два кандидати пройшли співбесіди вдало

Кандидатів в апеляційні адміністративні суди стало ще менше.

Джерело фото: ВККС

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Перша палата ВККС 6 травня 2025 року провела співбесіди з першими чотирма кандидатами на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Нагадаємо, що мінливості конкурсу на посади суддів апеляційних судів призвели до того, що на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів, після етапу кваліфікаційного іспиту, залишилося лише 67 претендентів.

Співбесіди з чотирма кандидатами розпочалися у 10:00, а завершилися близько 21:30.

Слід зазначити, про правила проведення співбесід наразі повністю відрізняться від тих, що знайомі суддям по процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів, а кандидатам на посади суддів в цілому по конкурсах до Верховного Суду у 2016-2019 роках.

Наприклад, співбесіди проводяться у складі палат Комісії, а не у складі колегій, при цьому результати співбесід Комісія оголошує практично одразу після їх завершення.

Найбільш незвичною є система підрахунку балів. Всього за етап співбесіди кандидат номінально може отримати 400 балів (300 балів – за відповідність низці критеріїв для оцінки доброчесності та професійної етики, 50 балів – за особисту компетентність, 50 балів – за соціальну компетентність).

Однак кандидат на посаду судді вважається таким, що відповідає критеріям кваліфікаційного оцінювання тільки у разі набрання 75% від суми максимально можливих балів за кожен критерій.

Кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, якщо остаточна кількість набраних ним балів є меншою, ніж 225 балів (з 300 балів).

Співбесіди 6 травня проводилися з наступними кандидатами:

1. КІТ Роман Степанович – адвокат, у минулому військовослужбовець. До 2016 року працював в органах Державної митної служби.

Перша палата ВККС одноголосно визнала кандидата таким, що не підтвердив свою відповідність посаді судді за критерієм особистої компетентності.

За кваліфікаційне оцінювання в цілому адвокат отримав 668,5 бали.

Негативного висновку Громадської ради доброчесності стосовно кандидата не було.

2. ГУДКОВ Сергій Олексійович – адвокат, у минулому – експерт USAID та член 7 кадрової комісії, яка у 2021 році здійснювала атестацію прокурорів окружних прокуратур.

До кандидата виникло багато запитань, пов’язаних з його як минулою, так і сучасною діяльністю.

Так, до претендента виникли запитання у зв’язку з його бронюванням вже під час конкурсу в апеляційні суди. 16 лютого 2025 року Сергій Гудков був безстроково заброньований наказом Мінекономіки за поданням Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації. При цьому Сергій Гудков не є державним службовцем.

За час повномасштабного вторгнення адвокат двічі виїжджав за кордон (в Італію та Німеччину) як волонтер за поданням Черкаської обласної державної адміністрації для надання правничої допомоги переселенцям з України.

Сім’я кандидата наразі проживає за кордоном.

Від ГРД Сергій Гудков отримав негативний висновок.

Втім, відповідно до рішення ВККС, адвокат отримав 644,9 бали та був одноголосно визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Долю кандидата ВККС тепер вирішить у пленарному складі.

3. ГРУШКО Жанна Олександрівна – адвокат та доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. У минулому – помічник народного депутата VIII скликання від партії «БПП» Сергія Кудлаєнка.

До кандидатки виникло чимало запитань стосовно її зв’язків з різними політичними партіями та окремими політиками, з якими Жанна Грушко досі підтримує відносини.

Також багато запитань було і щодо реальності доходів кандидатки від адвокатської діяльності.

Крім того, члени Комісії звернули увагу і на блогерську діяльність Жанни Грушко – адвокат за останні роки записала чималу кількість відео консультацій на YouTube з питань бронювання, отримання відстрочок від мобілізації, можливості звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини тощо.

У підсумку, Перша палата ВККС одноголосно визнала кандидатку такою, що не підтвердила здатність здійснювати правосуддя за критерієм особистої компетентності. Жанна Грушко отримала 644,35 бали.

4. ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

Здебільшого питання до кандидатки виникли у зв’язку з критикою нею у 2023 році практики діяльності Конкурсної комісії з добору членів ВККС, яка офіційно не бажала мотивувати свої рішення стосовно кандидатів на посади членів ВККС.

Негативного висновку від ГРД стосовно кандидатки не було.

Перша палата ВККС одноголосним рішенням визнала суддю такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя у апеляційному адміністративному суді.

Вікторія Голуб отримала 670,4 бали.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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