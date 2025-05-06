Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-української угоди про надра

Інвестфонд — ключовий елемент партнерства та відновлення України – Джулія Девіс.

Фото: detector.media

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулія Девіс підкреслила значення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови під час засідання парламентського Комітету з питань зовнішньої політики.

Як повідомило посольство США в соцмережі X, Девіс зазначила, що президент Дональд Трамп розглядає це партнерство як прояв спільної відданості обох держав справедливому миру та добробуту України.

«Рішення Комітету передати законопроєкт на голосування 8 травня стало важливим кроком, тепер завдання Верховної Ради — зберегти динаміку», - сказала Девіс.

Нагадаємо, Парламентський комітет підтримав ратифікацію угоди про надра зі США.

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