Жителя Херсонщини засуджено на максимально можливий строк за колабораційну діяльність

Херсонський апеляційний суд залишив у силі вирок колаборанту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд не задовольнив скаргу та залишив без змін вирок міського суду щодо громадянина, якого визнано винним у колабораційній діяльності. Рішення ухвалено за відсутності обвинуваченого (in absentia). Про це повідомила пресслужба суду.

Як повідомляє суд, у грудні 2024 року першою інстанцією чоловіка засудили за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та забороною обіймати посади в органах влади, державних і комунальних установах протягом 15 років.

Строк відбування покарання розпочнеться з моменту фактичного затримання засудженого.

Чоловік будучи громадянином України, проросійськи налаштованим та підтримуючи агресію російської федерації на території України, погодився у листопаді 2022 року стати керівником так званого «Генического районного отдела службы ГО и ЧС по Херсонской области». У подальшому, добровільно зайняв посаду так званого «заместителя начальника управления - начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Херсонской области», тобто добровільно зайняв посаду, яка пов’язана з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, у незаконно створеному окупаційною владою на тимчасово окупованій території м.Генічеськ органі державної влади.

Захисник звернувся до суду з апеляційною скаргою, якою просив вирок скасувати та постановити виправдувальний, мотивуючи тим, що стороною обвинувачення не було надано достатніх та необхідних, належних та допустимих доказів, кожен з яких окремо та разом у їх сукупності, свідчили б про вину обвинуваченого. Крім того, апелянт вказує на те, що більшість доказів, які були представлені стороною обвинувачення, ніяким чином не відносяться до обвинувачення, яке пред’явлене та не підтверджують добровільність його дій.

Проте, у квітні поточного року Херсонський апеляційний суд дійшов висновку, що міський суд оцінюючи в сукупності всі докази по справі, прийшов до обґрунтованого висновку про те, що вони є належними, допустимими і достатніми та такими, що в повній мірі доводять вину обвинуваченого у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Докази ретельно досліджені під час судового засідання, цілком обґрунтовано та мотивовано покладені в основу ухваленого по справі обвинувального вироку.

Суд першої інстанції обґрунтовано та мотивовано призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі у максимальному розмірі визначеному частиною санкцією статті, вважаючи таке покарання необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та задля попередження вчинення ним нових злочинів.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін.

Справа № 766/8380/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.