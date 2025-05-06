Суд продовжив арешт Ігоря Коломойського ще на два місяці

Коломойському відмовили у виході на свободу.

Фото: Суспільне

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Печерський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 4 липня у межах розслідування справи, за версією прокуратури, про замовне вбивство. Про це повідомляє «Суспільне».

Прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу ще на 60 діб без можливості внесення застави. Адвокати Коломойського, як і сам підозрюваний, просили суд відмовити, назвавши вимогу необґрунтованою та безпідставною.

Під час розгляду справи прокурор надав суду додаткові матеріали, зокрема п’ять томів з показами свідків та висновками експертиз.

Нагадаємо, бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у причетності до організації замовленого вбивства адвоката.

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