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Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

08:55, 7 травня 2025
Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.
Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому як закон законопроект 13260, яким пропонується розширити перелік підстав для зупинення судового провадження такою підставою, як проходження військової служби за контрактом. Відповідні зміни пропонуються до статті 335 Кримінального процесуального кодексу.

Даний законопроект був внесений відносно нещодавно, 16 квітня.

Так, депутати пропонують доповнити статтю 335 КПК положенням, що у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за контрактом, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до припинення чи скасування воєнного стану або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється стосовно декількох осіб, крім випадків, коли обвинувачений, призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, чи за контрактом не заперечує проти продовження судового розгляду та має можливість брати участь у судових засіданнях.

Нагадаємо, що у чинній редакції статті 335 КПК йдеться про обвинувачених, яких призвали для проходження військової служби під час мобілізації, а не про тих, які добровільно уклали контракт.

Також наразі норма не містить альтернативи у вигляді можливості зупинити судове провадження «до припинення чи скасування воєнного стану» (для таких мобілізованих йдеться лише про звільнення з військової служби).

Отже, вказаними змінами розширюється можливість обвинувачених обрати військову службу за контрактом, враховуючи наявність кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України закон КПК військова служба

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Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за КПК – комітет рекомендував прийняти закон

Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження – правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон.

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