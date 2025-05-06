У Києві жінка впала з Пішохідного мосту в Дніпро

Рятувальники не змогли повернути жінку до життя.

Фото: DSNSKyiv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві жінка загинула внаслідок падіння з Пішохідного мосту в річку Дніпро. Про інцидент повідомили в Головному управлінні ДСНС столиці.

За словами рятувальників, на місце події негайно прибули водолази на спеціалізованому човні «Руслан Кошовий». Пошукові роботи тривали вниз за течією, і на відстані приблизно 900 метрів від мосту та 50 метрів від берега у воді було виявлено тіло жінки віком близько 40 років.

Її дістали з води та доставили на берег, де намагалися реанімувати, але врятувати жінку не вдалося. Медики констатували смерть.

Тіло передали поліції для з’ясування усіх обставин трагедії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.