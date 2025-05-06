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В Киеве женщина упала с Пешеходного моста в Днепр с помощью пешеходного моста

21:25, 6 мая 2025
Спасатели не смогли вернуть женщину к жизни.
В Киеве женщина упала с Пешеходного моста в Днепр с помощью пешеходного моста
Фото: DSNSKyiv
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В Киеве женщина погибла в результате падения с Пешеходного моста в реку Днепр. Об инциденте сообщили в Главном управлении ГСЧС столицы.

По словам спасателей, на место происшествия немедленно прибыли водолазы на специализированной лодке «Руслан Кошевой». Поисковые работы продолжались вниз по течению, и на расстоянии примерно 900 метров от моста и 50 метров от берега в воде было обнаружено тело женщины в возрасте около 40 лет.

Ее достали из воды и доставили на берег, где пытались реанимировать, но спасти женщину не удалось. Медики констатировали смерть.

Тело передали полиции для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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ГСЧС Киев

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