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Прохождение военной службы по контракту станет основанием для приостановления судебного производства по УПК – комитет рекомендовал принять закон

08:55, 7 мая 2025
Если обвиняемый выбрал военную службу по контракту, это также будет основанием для приостановления рассмотрения судом уголовного производства – правоохранительный комитет рекомендовал принять закон.
Прохождение военной службы по контракту станет основанием для приостановления судебного производства по УПК – комитет рекомендовал принять закон
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять сразу в целом как закон законопроект 13260, которым предлагается расширить перечень оснований для приостановления судебного производства таким основанием, как прохождение военной службы по контракту. Соответствующие изменения предлагаются к статье 335 Уголовного процессуального кодекса.

Данный законопроект был внесен относительно недавно, 16 апреля.

Так, депутаты предлагают дополнить статью 335 УПК положением, что в случае если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по контракту, суд приостанавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до прекращения или отмены военного положения либо увольнения с военной службы и продолжает судебное производство в отношении других обвиняемых, если оно осуществляется в отношении нескольких лиц, кроме случаев, когда обвиняемый, призванный для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или по контракту, не возражает против продолжения судебного рассмотрения и имеет возможность участвовать в судебных заседаниях.

Напоминаем, что в действующей редакции статьи 335 УПК говорится об обвиняемых, которые были призваны для прохождения военной службы во время мобилизации, а не о тех, которые добровольно заключили контракт.

Также на данный момент норма не содержит альтернативы в виде возможности приостановить судебное производство «до прекращения или отмены военного положения» (для таких мобилизованных речь идет только об увольнении с военной службы).

Итак, указанными изменениями расширяется возможность обвиняемых выбрать военную службу по контракту, учитывая наличие уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон УПК военная служба

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Прохождение военной службы по контракту станет основанием для приостановления судебного производства по УПК – комитет рекомендовал принять закон

Если обвиняемый выбрал военную службу по контракту, это также будет основанием для приостановления рассмотрения судом уголовного производства – правоохранительный комитет рекомендовал принять закон.

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