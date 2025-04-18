Сергей Ионушас зарегистрировал проект изменений в УПК о расширении возможностей проведения судебного разбирательства в отсутствие участников производства

В частности, с целью предотвращения злоупотребления процессуальными правами стороной защиты депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства в УПК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов во главе с председателем правоохранительного комитета парламента Сергеем Ионушасом зарегистрировала законопроект 13178 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно правового регулирования письменного производства и совершения отдельных процессуальных действий.

Как отмечают авторы, «на сегодня существуют препятствия для осуществления всестороннего и эффективного судебного рассмотрения уголовных производств, в частности в связи с ограниченным количеством вопросов, которые могут решаться в письменном производстве».

Несмотря на длительное существование этого института, случаи рассмотрения уголовных дел в письменных производствах носят единичный характер. В течение 2018–2024 годов только в 4 уголовных производствах были приняты судебные решения по результатам письменного кассационного производства. Таким образом, институт письменного производства практически не применяется при рассмотрении уголовных дел, отмечают депутаты.

Сергей Ионушас вместе с коллегами указывают, что одним из направлений совершенствования является закрепление положений о пересмотре уголовных производств о совершении уголовных проступков в кассационном письменном производстве, «поскольку суд кассационной инстанции является судом права, а не судом факта и не имеет полномочий исследовать доказательства».

«Предложенные изменения коррелируют с действующими положениями УПК, согласно которым суд рассматривает обвинительный акт о совершении уголовных проступков в упрощенном производстве в отсутствие участников судебного производства», — добавляют авторы.

Также депутаты предлагают расширить сферу применения письменного производства.

По их словам, в ходе уголовного производства стороны периодически подают ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовных производств, о разъяснении судебного решения и о внесении исправлений в судебное решение.

На сегодня рассмотрение этих вопросов осуществляется в судебном заседании с участием сторон, надлежащим образом уведомленных о дате и времени. Например, вопрос о направлении уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции разных апелляционных судов, а также о направлении производства из одного суда апелляционной инстанции в другой решается коллегией судей Кассационного уголовного суда по представлению суда апелляционной инстанции или по ходатайству сторон либо потерпевшего не позднее 5 дней с момента внесения такого представления или ходатайства, о чем выносится мотивированное постановление.

В некоторых случаях обеспечить рассмотрение соответствующего ходатайства в установленные сроки оказывается невозможным, поскольку стороны уголовного производства, в частности подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей, подают ходатайства о личном участии в судебном заседании. В таких случаях судебные заседания откладываются на более длительные сроки для доставки подозреваемых, обвиняемых, осужденных для обеспечения их участия в рассмотрении этих вопросов.

Также, по словам депутатов, есть случаи, когда участники уголовного производства подают ходатайства о разъяснении судебных решений по формальным основаниям, пытаясь добиться пересмотра судебных решений.

«Для содействия рассмотрению уголовных производств в разумные сроки и предотвращения злоупотребления процессуальными правами необходимы изменения в уголовное процессуальное законодательство, согласно которым вопросы о направлении уголовного производства из одного суда в другой, о разъяснении судебного решения и о внесении исправлений в судебное решение будут рассматриваться исключительно в письменном производстве в отсутствие сторон уголовного производства», — отмечают депутаты.

Кроме того, для обеспечения эффективного решения вопросов о направлении уголовного производства из одного суда в другой необходимо предусмотреть в УПК полномочия судей использовать данные Единого государственного демографического реестра.

Также в УПК не предусмотрена возможность продолжения судебного разбирательства в отношении обвиняемого, призванного на военную службу по призыву во время мобилизации, в случае если такой обвиняемый не возражает против продолжения судебного разбирательства и имеет возможность участвовать в судебных заседаниях.

«Во время действия военного положения также должна быть предусмотрена возможность передачи ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей другому судье, определенному в порядке, установленном УПК, поскольку в случае невозможности рассмотрения этого вопроса судом, рассматривающим уголовное производство по существу, это обусловливает необходимость направления соответствующего уголовного производства на новое распределение материалов уголовного производства, что однозначно не способствует соблюдению разумных сроков судебного производства», — считают авторы законопроекта.

Итак, законопроектом предлагается:

– предусмотреть в УПК, что письменным производством является рассмотрение и решение апелляционного или кассационного производства либо отдельного процессуального вопроса в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции без участия участников уголовного производства и проведения судебного заседания на основании материалов уголовного производства в случаях, установленных УПК.

– дополнить статьи 34, 379, 380 УПК и предусмотреть, что в письменном производстве решаются вопросы о:

направлении уголовного производства из одного суда в другой;

исправлении описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении;

разъяснении судебного решения.

О дате рассмотрения представления или ходатайства о направлении уголовного производства из одного суда в другой уведомляются участники судебного производства, которые имеют право до даты рассмотрения подать суду свои письменные пояснения или возражения. Суд, решающий вопрос о направлении уголовного производства из одного суда в другой, может истребовать в суде, в котором находятся материалы уголовного производства, информацию, необходимую для решения вопроса по существу. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения соответствующего представления или ходатайства, не позднее следующего дня после его вынесения направляется участникам уголовного производства в порядке, определенном УПК.

– предоставить суду полномочия использовать данные Единого государственного демографического реестра для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой.

– дополнить ч. 1 статьи 335 УПК и предусмотреть возможность продолжения судебного разбирательства в отношении обвиняемого, призванного на военную службу по призыву во время мобилизации или по контракту, в случае если такой обвиняемый не возражает против продолжения судебного разбирательства и имеет возможность участвовать в судебных заседаниях.

– внести изменения в статьи 396, 403, 406, 407 УПК и урегулировать особенности письменного апелляционного производства:

в настоящее время в статье 406 УПК предусмотрено право суда апелляционной инстанции принять судебное решение по результатам письменного производства, если все участники судебного производства подали ходатайство о проведении производства в их отсутствие. Предлагается предусмотреть также возможность решать в письменном производстве вопрос о закрытии апелляционного производства в связи с отказом от апелляционной жалобы в случае, если лицо, подавшее апелляционную жалобу, отказалось от нее до начала апелляционного рассмотрения, а приговор или постановление суда первой инстанции не были обжалованы другими лицами.

дополнить ч. 1 статьи 403 УПК положением, согласно которому подозреваемый, обвиняемый может отказаться от апелляционной жалобы защитника, потерпевший может отказаться от апелляционной жалобы представителя потерпевшего.

в статье 407 УПК предусмотреть полномочия суда апелляционной инстанции закрыть апелляционное производство по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, а также изменить постановление по результатам апелляционного рассмотрения по жалобе на постановления следственного судьи или постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о замене другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей, а также о продлении срока содержания под стражей, вынесенные в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

– дополнить статью 428 УПК и увеличить срок открытия кассационного производства до 10 дней с момента поступления кассационной жалобы, а также предусмотреть, что суд кассационной инстанции выносит постановление об отказе в открытии кассационного производства, если имеется постановление о закрытии кассационного производства в связи с отказом лица от поданной ранее кассационной жалобы на это же судебное решение или имеется постановление об оставлении кассационной жалобы лица без удовлетворения либо постановление об отказе в открытии кассационного производства по кассационной жалобе этого лица на это же судебное решение по аналогичному основанию.

– внести изменения в статьи 427, 434, 435 УПК и предусмотреть принятие судом кассационной инстанции судебного решения по результатам письменного производства в случае:

кассационного рассмотрения уголовных производств о уголовных проступках;

если участники уголовного производства не выразили желания участвовать в кассационном рассмотрении;

пересмотра постановлений суда первой инстанции после их пересмотра в апелляционном порядке и постановлений суда апелляционной инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о замене другой меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, вынесенных в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу;

рассмотрения вопросов о направлении уголовного производства из одного суда в другой, об исправлении описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, а также о разъяснении судебного решения.

– дополнить пункт 20-5 Переходных положений УПК и предусмотреть, что положение абзаца 5 этого пункта о возможности передачи ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, другому судье, определенному в порядке, установленном ч. 3 статьи 35 УПК, или председательствующему, а при его отсутствии — другому судье из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, также применяется во время действия чрезвычайного или военного положения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.