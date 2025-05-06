Суд продлил арест Игоря Коломойского еще на два месяца

Коломойскому отказали в выходе на свободу.

Фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева оставил бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 4 июля в рамках расследования дела, по версии прокуратуры, о заказном убийстве. Об этом сообщает «Суспільне».

Прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения еще на 60 суток без возможности внесения залога. Адвокаты Коломойского, как и сам подозреваемый, просили суд отказать, назвав требование необоснованным и безосновательным.

Во время рассмотрения дела прокурор предоставил суду дополнительные материалы, в частности пять томов с показаниями свидетелей и выводами экспертиз.

Напомним, бизнесмена Игоря Коломойского подозревают в причастности к организации заказного убийства адвоката.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.