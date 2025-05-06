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Житель Херсонщины осужден на максимально возможный срок за коллаборационную деятельность

21:49, 6 мая 2025
Херсонский апелляционный суд оставил в силе приговор коллаборационисту.
Житель Херсонщины осужден на максимально возможный срок за коллаборационную деятельность
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Херсонский апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил без изменений приговор городского суда в отношении гражданина, который признан виновным в коллаборационистской деятельности. Решение принято в отсутствие обвиняемого (in absentia). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как сообщает суд, в декабре 2024 года первой инстанцией мужчину осудили по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом занимать должности в органах власти, государственных и коммунальных учреждениях в течение 15 лет.

Срок отбывания наказания начнется с момента фактического задержания осужденного.

Мужчина будучи гражданином Украины, пророссийски настроенным и поддерживая агрессию российской федерации на территории Украины, согласился в ноябре 2022 года стать руководителем так называемого «Генического районного отдела службы ГО и ЧС по Херсонской области». В дальнейшем, добровольно занял должность так называемого «заместителя начальника управления - начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Херсонской области», то есть добровольно занял должность, связанную с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, в незаконно созданном оккупационными властями на тем

Защитник обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил приговор отменить и постановить оправдательный, мотивируя тем, что стороной обвинения не было предоставлено достаточных и необходимых, надлежащих и допустимых доказательств, каждый из которых отдельно и вместе в их совокупности, свидетельствовали бы о вине обвиняемого. Кроме того, апеллянт указывает на то, что большинство доказательств, которые были представлены стороной обвинения, никоим образом не относятся к обвинению, которое предъявлено и не подтверждают добровольность его действий.

Однако, в апреле текущего года Херсонский апелляционный суд пришел к выводу, что городской суд оценивая в совокупности все доказательства по делу, пришел к обоснованному выводу о том, что они являются надлежащими, допустимыми и достаточными и такими, что в полной мере доказывают вину обвиняемого в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Доказательства тщательно исследованы во время судебного заседания, вполне обоснованно и мотивированно положены в основу принятого по делу обвинительного приговора.

Суд первой инстанции обоснованно и мотивированно назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы в максимальном размере определенном частью санкцией статьи, считая такое наказание необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и для предупреждения совершения им новых преступлений.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а приговор суда первой инстанции без изменений.

Дело № 766/8380/23.

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