Временный поверенный в делах США в Украине подчеркнула важность американо-украинского соглашения о недрах

Инвестфонд – ключевой элемент партнерства и восстановления Украины – Джулия Дэвис.

Фото: detector.media

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Временная поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис подчеркнула значение американо-украинского инвестиционного фонда восстановления во время заседания парламентского Комитета по вопросам внешней политики.

Как сообщило посольство США в соцсети X, Дэвис отметила, что президент Дональд Трамп рассматривает это партнерство как проявление общей преданности обоих государств справедливому миру и благосостоянию Украины.

«Решение Комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады - сохранить динамику», - сказала Дэвис.

Напомним, Парламентский комитет поддержал ратификацию соглашения о недрах с США.

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