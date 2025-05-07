Собеседования на должности судей апелляционных административных судов – в первый день удачно прошли собеседования два кандидата

Кандидатов в апелляционные административные суды стало еще меньше .

Источник фото: ВККС

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Первая палата ВККС 6 мая 2025 года провела собеседования с первыми четырьмя кандидатами на должности судей апелляционных административных судов.

Напомним, что превратности конкурса на должности судей апелляционных судов привели к тому, что на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов после этапа квалификационного экзамена осталось только 67 претендентов.

Собеседования с четырьмя кандидатами начались в 10:00, а завершились около 21:30.

Следует отметить, что правила проведения собеседований в настоящее время полностью отличаются от правил, знакомых судьям по процедуре квалификационного оценивания судей, а кандидатам на должности судей в целом – по конкурсам в Верховный Суд в 2016-2019 годах.

К примеру, собеседования проводятся в составе палат Комиссии, а не в составе коллегий, при этом результаты собеседований Комиссия объявляет практически сразу после их завершения.

Наиболее необычною является система подсчета баллов. Всего за этап собеседования кандидат номинально может получить 400 баллов (300 баллов – за соответствие ряду критериев оценивания добропорядочности и профессиональной этики, 50 баллов – за личную компетентность, 50 баллов – за социальную компетентность).

Однако кандидат на должность судьи считается отвечающим критериям квалификационного оценивания только в случае получения 75% от суммы максимально возможных баллов за каждый критерий.

Кандидат не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, если окончательное количество набранных им баллов меньше 225 баллов (из 300 баллов).

Собеседования 6 мая проводились со следующими кандидатами:

1. КИТ Роман Степанович – адвокат, в прошлом военнослужащий. До 2016 работал в органах Государственной таможенной службы.

Первая палата ВККС единогласно признала кандидата не подтвердившим свое соответствие должности судьи по критерию личной компетентности.

За квалификационное оценивание в целом адвокат получил 668,5 балла.

Негативного вывода Общественного совета добропорядочности в отношении кандидата не было.

2. ГУДКОВ Сергей Алексеевич – адвокат, в прошлом – эксперт USAID и член 7 кадровой комиссии, которая в 2021 году осуществляла аттестацию прокуроров окружных прокуратур.

К кандидату возникло множество вопросов, связанных с его как прошлой, так и текущей деятельностью.

Так, к соискателю должности судьи возникли вопросы в связи с его «бронированием» уже во время конкурса в апелляционные суды. 16 февраля 2025 года Сергей Гудков был бессрочно «забронирован» приказом Минэкономики по представлению Департамента цифрового развития, информационной политики и туризма Одесской областной государственной администрации.

При этом Сергей Гудков не является государственным служащим.

За время полномасштабного вторжения адвокат дважды выезжал за границу (в Италию и Германию) в качестве волонтера по предоставлению Черкасской областной государственной администрации для предоставления юридической помощи переселенцам из Украины.

Семья кандидата сейчас проживает за границей.

От ОСД Сергей Гудков получил негативное заключение.

Впрочем, согласно решению ВККС, адвокат получил 644,9 балла и был единогласно признан соответствующим занимаемой должности.

Судьбу кандидата ВККС теперь решит в пленарном составе.

3. ГРУШКО Жанна Александровна – адвокат и доцент кафедры права Винницкого торгово-экономического института Государственного торгово-экономического университета. В прошлом – помощник народного депутата VIII созыва от партии «БПП» Сергея Кудлаенко.

К кандидату возникло немало вопросов относительно ее связей с разными политическими партиями и отдельными политиками, с которыми Жанна Грушко до сих пор поддерживает отношения.

Также много вопросов было и по поводу реальности доходов кандидатки от ее адвокатской деятельности.

Кроме того, члены Комиссии обратили внимание и на блоггерскую деятельность Жанны Грушко – адвокат за последние годы записала большое количество видео консультаций на YouTube по вопросам бронирования, получение отсрочек от мобилизации, возможности освобождения от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части.

В итоге Первая палата ВККС единогласно признала кандидатку такой, которая не подтвердила способность осуществлять правосудие по критерию личной компетентности. Жанна Грушко получила 644,35 балла.

4. ГОЛУБ Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда.

В основном вопросы к кандидатке возникли в связи с критикой нею в 2023 году практики деятельности Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, которая официально не желала мотивировать свои решения относительно кандидатов на должности членов ВККС.

Отрицательного вывода ОСД относительно кандидатки не было.

Первая палата ВККС единогласным решением признала судью такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном административном суде.

Виктория Голуб получила 670,4 балла.

Автор: Вячеслав Хрипун

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