Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом, — пресс-секретарь Никифоров

Зеленский 8 мая проводит телефонный разговор с Дональдом Трампом.

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Президент Владимир Зеленский 8 мая проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Подробности будут по ее результатам, отметил Никифоров.

Ранее Дональд Трамп анонсировал разговор с Зеленским. Он также прокомментировал ратификацию соглашения о ископаемых.

Напомним, что Верховная Рада 8 мая большинством голосов ратифицировала соглашение о недрах с США.

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