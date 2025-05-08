Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом, — речник Никифоров

Зеленський 8 травня проводить телефонну розмову із Дональдом Трампом.

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Президент Володимир Зеленський 8 травня проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Подробиці будуть за її результатами, зазначив Никифоров.

Раніше Дональд Трамп анонсував розмову із Зеленським. Він також прокоментував ратифікацію угоди про копалини.

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 травня більшістю голосів ратифікувала угоду про надра зі США.

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