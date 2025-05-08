Трамп повідомив про намір провести телефонну розмову із Зеленським

Дональд Трамп підкреслив, що угода про корисні копалини вже повністю ратифікована.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром має намір провести телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних металів, яка була повністю ратифікована і схвалена їх законодавчими органами. І ми цінуємо це, і я поговорю з Президентом Зеленським через деякий час, трохи пізніше", - сказав він журналістам у Білому домі.

Трамп не уточнив, які саме теми він збирається обговорити із Зеленським.

Нагадаємо, що Верховна Рада 8 травня більшістю голосів ратифікувала угоду про надра зі США.

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