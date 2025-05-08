У центрі Києві 10 квітня через візит іноземних делегацій тимчасово обмежать рух

10 травня прибудуть іноземні делегації та проводитимуться пам'ятні заходи, у зв'язку з чим буде введено тимчасове обмеження руху.

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У суботу, 10 травня, в Києві у звʼязку з перебуванням іноземних делегацій та проведенням урочистих і памʼятних заходів на окремих центральних вулицях будуть введені тимчасові обмеження руху. Про це повідомляє КМВА.

Зазначається, що конкретний час та локації визначатимуть з урахуванням протоколів безпеки. Киян та гостей міста закликали поставитися до ситуації з розумінням та врахувати обмеження під час планування маршрутів.

Киян та гостей міста просять ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня.

Нагадаємо, що у Києві з’явився новий наземний пішохідний перехід на перехресті Хрещатика і Прорізної.

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