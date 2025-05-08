В центре Киева 10 апреля из-за визита иностранных делегаций временно ограничат движение

10 мая прибудут иностранные делегации и будут проводиться памятные мероприятия, в связи с чем будет введено временное ограничение движения.

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В субботу, 10 мая, в Киеве в связи с пребыванием иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на отдельных центральных улицах будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщает КГВА.

Указывается, что конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности.

Киевлян и гостей города просят относиться с пониманием и учесть предостережение при планировании дня.

Напомним, что в Киеве появился новый наземный пешеходный переход на перекрестке Крещатика и Прорезной.

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