Суд напомнил, что означает «отвод судьи» и как его можно заявить

Винницкий апелляционный суд отметил, что иногда во время судебного разбирательства участники дела могут сомневаться в беспристрастности судьи. В таком случае законом предусмотрен механизм — отвод судьи.
Что такое отвод?
Отвод судьи — это юридическая процедура, когда сторона по делу просит заменить судью, если имеются обоснованные основания полагать, что он необъективен или заинтересован в результате дела.
Основания для отвода:
Несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, его решения или особое мнение по другим делам, публично выраженное мнение по юридическим вопросам не являются основанием для отвода.
Как заявить отвод?
В какой форме?
Устно во время судебного заседания или письменно — с указанием обоснованных оснований.
Когда?
До начала рассмотрения дела по существу.
В процессе рассмотрения — если основание для отвода возникло позже.
Кто рассматривает?
Если судья один — отвод рассматривает другой судья или состав суда того же суда, в зависимости от вида судопроизводства.
Почему это важно?
Отвод — это гарантия объективного судебного процесса. Он защищает право гражданина на беспристрастный суд, что является ключевым принципом правосудия в демократическом государстве.
Злоупотреблять правом на отвод нельзя.
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