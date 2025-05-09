Практика судов
  1. В Украине

Суд напомнил, что означает «отвод судьи» и как его можно заявить

07:00, 9 мая 2025
Несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, решения или особое мнение судьи по другим делам, публично выраженное мнение судьи по тому или иному юридическому вопросу не может быть основанием для отвода.
Суд напомнил, что означает «отвод судьи» и как его можно заявить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий апелляционный суд отметил, что иногда во время судебного разбирательства участники дела могут сомневаться в беспристрастности судьи. В таком случае законом предусмотрен механизм — отвод судьи.

Что такое отвод?

Отвод судьи — это юридическая процедура, когда сторона по делу просит заменить судью, если имеются обоснованные основания полагать, что он необъективен или заинтересован в результате дела.

Основания для отвода:

  1. Судья является членом семьи или близким родственником (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра, дед, бабушка, внук, внучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, член семьи или близкий родственник этих лиц) стороны или других участников судебного процесса, либо лиц, предоставлявших стороне или другим участникам дела правовую помощь, или другого судьи, входящего в состав суда, рассматривающего или рассматривавшего дело;
  2. Судья участвовал в деле как свидетель, эксперт, специалист, переводчик, представитель, адвокат, секретарь судебного заседания или предоставлял стороне или другим участникам правовую помощь в этом или другом деле;
  3. Судья прямо или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела;
  4. Был нарушен порядок определения судьи для рассмотрения дела;
  5. Есть другие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности или объективности судьи;
  6. В состав суда не могут входить лица, являющиеся членами семьи, родственниками между собой или родственниками супругов.

Несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, его решения или особое мнение по другим делам, публично выраженное мнение по юридическим вопросам не являются основанием для отвода.

Как заявить отвод?

В какой форме?

Устно во время судебного заседания или письменно — с указанием обоснованных оснований.

Когда?

До начала рассмотрения дела по существу.

В процессе рассмотрения — если основание для отвода возникло позже.

Кто рассматривает?

Если судья один — отвод рассматривает другой судья или состав суда того же суда, в зависимости от вида судопроизводства.

Почему это важно?

Отвод — это гарантия объективного судебного процесса. Он защищает право гражданина на беспристрастный суд, что является ключевым принципом правосудия в демократическом государстве.

Злоупотреблять правом на отвод нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные административные суды – еще три кандидата удачно прошли собеседования, но не до конца

Судьба кандидатов в апелляции будет зависеть от решения ВККС в пленарном составе.

Без реагирования ВККС кадровый кризис в Одесском и других апелляционных судах грозит остановкой правосудия — обращение

Ситуация с нехваткой судей в апелляционных судах обостряется и непосредственно влияет на доступ граждан к правосудию, что требует срочного реагирования со стороны ВККС, ВСП и ГСА.

Как студенты-юристы будут проходить практику в судах — Совет судей согласовал программу для высших учебных заведений

Университеты будут заключать договоры с Государственной судебной администрацией и судами, а студентов будут обучать работе в аппарате суда и умению писать судебные решения.

ЕСПЧ признал нарушением отсутствие доступа заявителей к информации и документам для обжалования разрешений на НСРД — дело «Денисюк против Украины»

В деле «Денисюк против Украины» Европейский суд по правам человека указал на нарушение, которое заключалось в том, что заявители не имели доступа к достаточной информации и документам для обжалования разрешений на проведение НСРД.

Марьяна Безуглая зарегистрировала законопроект касательно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих

Марьяна Безуглая вместе с коллегами предлагает внести изменения в законы относительно запрета проведения массовых мероприятий с участием военнослужащих во время действия военного положения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області