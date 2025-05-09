Суд напомнил, что означает «отвод судьи» и как его можно заявить

Несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, решения или особое мнение судьи по другим делам, публично выраженное мнение судьи по тому или иному юридическому вопросу не может быть основанием для отвода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий апелляционный суд отметил, что иногда во время судебного разбирательства участники дела могут сомневаться в беспристрастности судьи. В таком случае законом предусмотрен механизм — отвод судьи.

Что такое отвод?

Отвод судьи — это юридическая процедура, когда сторона по делу просит заменить судью, если имеются обоснованные основания полагать, что он необъективен или заинтересован в результате дела.

Основания для отвода:

Судья является членом семьи или близким родственником (муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра, дед, бабушка, внук, внучка, усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, член семьи или близкий родственник этих лиц) стороны или других участников судебного процесса, либо лиц, предоставлявших стороне или другим участникам дела правовую помощь, или другого судьи, входящего в состав суда, рассматривающего или рассматривавшего дело; Судья участвовал в деле как свидетель, эксперт, специалист, переводчик, представитель, адвокат, секретарь судебного заседания или предоставлял стороне или другим участникам правовую помощь в этом или другом деле; Судья прямо или косвенно заинтересован в результате рассмотрения дела; Был нарушен порядок определения судьи для рассмотрения дела; Есть другие обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности или объективности судьи; В состав суда не могут входить лица, являющиеся членами семьи, родственниками между собой или родственниками супругов.

Несогласие стороны с процессуальными решениями судьи, его решения или особое мнение по другим делам, публично выраженное мнение по юридическим вопросам не являются основанием для отвода.

Как заявить отвод?

В какой форме?

Устно во время судебного заседания или письменно — с указанием обоснованных оснований.

Когда?

До начала рассмотрения дела по существу.

В процессе рассмотрения — если основание для отвода возникло позже.

Кто рассматривает?

Если судья один — отвод рассматривает другой судья или состав суда того же суда, в зависимости от вида судопроизводства.

Почему это важно?

Отвод — это гарантия объективного судебного процесса. Он защищает право гражданина на беспристрастный суд, что является ключевым принципом правосудия в демократическом государстве.

Злоупотреблять правом на отвод нельзя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.