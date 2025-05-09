Суд нагадав, що означає «відвід судді» і як його можна заявити

Вінницький апеляційний суд зазначив, що іноді під час судового розгляду учасники справи можуть сумніватися в неупередженості судді. У такому випадку закон передбачає механізм — відвід судді.
Що таке відвід?
Відвід судді — це юридична процедура, коли сторона у справі просить замінити суддю, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він є необ’єктивним або зацікавленим у результаті справи.
Підстави для відводу:
Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.
Як заявити відвід?
У якій формі?
Усно під час судового засідання або письмово — із зазначенням обґрунтованих підстав.
Коли?
До початку розгляду справи по суті
У процесі розгляду — якщо підстава для відводу з’явилася пізніше
Хто розглядає?
Якщо суддя один — відвід розглядає інший суддя або склад суду того ж суду, залежно від виду судочинства.
Чому це важливо?
Відвід — це гарантія обʼєктивного судового процесу. Він захищає право громадянина на неупереджений суд, що є ключовим принципом правосуддя в демократичній державі.
Зловживати правом на відвід не можна.
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