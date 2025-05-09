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Суд нагадав, що означає «відвід судді» і як його можна заявити

07:00, 9 травня 2025
Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.
Суд нагадав, що означає «відвід судді» і як його можна заявити
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Вінницький апеляційний суд зазначив, що іноді під час судового розгляду учасники справи можуть сумніватися в неупередженості судді. У такому випадку закон передбачає механізм — відвід судді.

Що таке відвід?

Відвід судді — це юридична процедура, коли сторона у справі просить замінити суддю, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він є необ’єктивним або зацікавленим у результаті справи.

Підстави для відводу:

  1. Суддя є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;
  2. Суддя брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;
  3. Суддя прямо чи побічно зацікавлений у результаті розгляду справи;
  4. Було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;
  5. Є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді.
  6. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Як заявити відвід?

У якій формі?

Усно під час судового засідання або письмово — із зазначенням обґрунтованих підстав.

Коли?

До початку розгляду справи по суті

У процесі розгляду — якщо підстава для відводу з’явилася пізніше

Хто розглядає?

Якщо суддя один — відвід розглядає інший суддя або склад суду того ж суду, залежно від виду судочинства.

Чому це важливо?

Відвід — це гарантія обʼєктивного судового процесу. Він захищає право громадянина на неупереджений суд, що є ключовим принципом правосуддя в демократичній державі.

Зловживати правом на відвід не можна.

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