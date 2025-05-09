Як студенти-юристи будуть проходити практику в судах — РСУ погодила програму для вищих навчальних закладів

Університети будуть укладати договори з Державною судовою адміністрацією та судами, а студентів навчатимуть роботі в апараті суду та вмінню писати судові рішення.

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Рада суддів України 1 травня 2025 року схвалила проект Модельної програми проходження практики в судах здобувачами вищої освіти та рекомендувала її для використання університетами та судами з метою організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право».

Відповідна Програма була розроблена колективом авторів, серед яких є як науковці-правники, так і судді.

Проект Програми погоджений Міністерством освіти та науки.

Як буде проходити практика студентів у судах

Для того, щоб студенти вищого навчального закладу змогли проходити практику в тому або іншому суді, необхідно укласти договір між вищим навчальним закладом та Державною судовою адміністрацією або конкретним судом про проходження відповідної практики.

Для проходження практики вищий навчальний заклад також буде зобов’язаний узгодити з територіальними управліннями Держаної судової адміністрації або з судами кількість здобувачів вищої освіти, що скеровуються на практику в суд, строки та інші умови проходження практики.

Базове місце проходження практики, тобто суди, будуть зобов’язані створити умови для проходження практики здобувачами вищої освіти, а також призначити керівника практики.

Модельна програма проходження практики в судах включає три складові:

обізнаність із організаційним забезпеченням роботи суду

набуття базових навичок роботи помічника судді та ознайомлення з діяльністю суду

набуття практичних навичок застосування норм матеріального та процесуального права

Мета практики – ознайомлення здобувачів вищої освіти з місцем і роллю суду в системі органів державної влади; організаційним забезпеченням роботи суду та діяльністю судді зі здійснення правосуддя; набуття первинних практичних умінь і навичок помічника судді та судді; формування розуміння етичних стандартів поведінки помічника судді та судді, а також форм підзвітності судді суспільству.

Під час практики в судах, студенти мають опанувати наступне:

ознайомитися із структурою, організацією роботи та завданням суду

ознайомитися з особливостями професійної діяльності помічника судді

ознайомитися з особливостями професійної діяльності судді

закріпити теоретичні знання з матеріального та процесуального права, одержані в процесі навчання

отримати практичні навички підготовки проектів судових рішень

оволодіти навичками судового діловодства

ознайомитися з організацією і проведенням судового процесу, з процесуальними статусом прокурора і адвоката

навчитися користуватися підсистемою ЄСІКС «Електронний суд»

ознайомитися з положеннями Кодексу суддівської етики

Що стосується набуття практичних навичок застосування норм матеріального та процесуального права, то тут студенти-практиканти повинні навчитися:

розумінню собливостей судового розгляду різних категорій справ у судових провадженнях

розумінню та аналізу судового процесу на всіх його стадіях

розумінню особливостей застосування судом положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини та правових позицій Верховного Суду

навчитися вирішувати практичні завдання, що передбачають застосування норм матеріального та процесуального права на основі матеріалів реальних справ у спорах, які розглядалися конкретним судом

Також, цікаво, що студенти-правники будуть виконувати типові індивідуальні завдання, кількість яких буде визначатися вищими навчальними закладами на власний розсуд.

Індивідуальні завдання передбачають складання проектів судових рішень з урахуванням спеціалізації суду.

Правила поведінки практикантів в суді

Студенти-правники під час проходження практики також повинні дотримуватися певних правил поведінки.

Так, у випадку грубого чи систематичного порушення здобувачем вищої освіти правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, або грубого порушення загальновизнаних етичних норм поведінки, за ініціативою керівника від бази практики, тобто суду, проходження практики може бути призупинено із невідкладним повідомленням про це керівника практики від закладу вищої освіти.

Практиканти також повинні дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини, не поширювати інформацію, що може завдати шкоди репутації суду або судді, зокрема, на веб-сайтах, у соціальних мережах та ЗМІ.

Також студенти-правники мають не допускати використання нецензурної лексики, поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя суддів, працівників апарату суду, членів їх сімей та інших близьких осіб, проявів будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань.

Окремо визначено, що практиканти повинні запобігати виникненню конфліктів з суддею та працівниками апарату суду, керівниками практики та іншими здобувачами вищої освіти, використовувати державну мову під час проходження практики, дотримуватися офіційно-ділового стилю в одязі.

Завершення практики в суді

Після завершення практики здобувачі вищої освіти будуть звітувати про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

Звіт про проходження практики здобувач захищатиме перед комісією з питань захисту практики, згідно затвердженого графіку. Оцінювання результатів практики також здійснюється зазначеною комісією.

Результати проходження практики оцінюються за бальною шкалою.

З повним текстом проекту Модельної програми проходження практики в судах здобувачами вищої освіти, можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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