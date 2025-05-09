Как студенты-юристы будут проходить практику в судах — Совет судей согласовал программу для высших учебных заведений

Университеты будут заключать договоры с Государственной судебной администрацией и судами, а студентов будут обучать работе в аппарате суда и умению писать судебные решения.

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Совет судей Украины 1 мая 2025 года одобрил проект Модельной программы прохождения практики в судах соискателями высшего образования и рекомендовал ее для использования университетами и судами с целью организации практической подготовки соискателей высшего образования по специальности «Право».

Соответствующая Программа была разработана коллективом авторов, среди которых есть как ученые-правоведы, так и судьи.

Проект программы согласован Министерством образования и науки.

Как будет проходить практика студентов в судах

Для того чтобы студенты высшего учебного заведения смогли проходить практику в том или ином суде, необходимо заключить договор между высшим учебным заведением и Государственной судебной администрацией или конкретным судом о прохождении соответствующей практики.

Для прохождения практики высшее учебное заведение также будет обязано согласовать с территориальными управлениями Государственной судебной администрации или с судами количество соискателей высшего образования, направляемых на практику в суд, сроки и другие условия прохождения практики.

Базовое место прохождения практики, то есть суды, будут обязаны создать условия для прохождения практики соискателями высшего образования, а также назначить руководителей практики.

Модельная программа прохождения практики в судах включает три составляющие:

осведомленность об организационном обеспечении работы суда

приобретение базовых навыков работы помощника судьи и ознакомление с деятельностью суда

приобретение практических навыков применения норм материального и процессуального права

Цель практики – ознакомление соискателей высшего образования с местом и ролью суда в системе органов государственной власти; организационным обеспечением работы суда и деятельностью судьи по осуществлению правосудия; приобретение первоначальных практических умений и навыков помощника судьи и судьи; формирование понимания этических стандартов поведения помощника судьи и судьи, а также форм подотчетности судьи обществу.

Во время практики в судах студенты должны овладеть следующим:

ознакомиться со структурой, организацией работы и задачами суда

ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности помощника судьи

ознакомиться с особенностями профессиональной деятельности судьи

закрепить теоретические знания по материальному и процессуальному праву, полученные в процессе обучения

получить практические навыки подготовки проектов судебных решений

овладеть навыками судебного делопроизводства

ознакомиться с организацией и проведением судебного процесса, с процессуальным статусом прокурора и адвоката

научиться пользоваться подсистемой ЕСИКС «Электронный суд»

ознакомиться с положениями Кодекса судейской этики

Что касается приобретения практических навыков применения норм материального и процессуального права, то студенты-практиканты должны научиться:

пониманию особенностей судебного разбирательства в различных категориях дел в судебных производствах

пониманию и анализу судебного процесса на всех его стадиях

пониманию особенностей применения судом положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практики Европейского суда по правам человека и правовых позиций Верховного Суда

научиться решать практические задания, предусматривающие применение норм материального и процессуального права на основе материалов реальных дел в спорах, рассматриваемых конкретным судом

Также, интересно, что студенты-юристы будут выполнять типовые индивидуальные задания, количество которых будет определяться высшими учебными заведениями по своему усмотрению.

Индивидуальные задания предполагают составление проектов судебных решений на основе специализации суда.

Правила поведения практикантов в суде

Студенты-юристы при прохождении практики также должны соблюдать определенные правила поведения.

Так, в случае грубого или систематического нарушения соискателем высшего образования правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии или грубого нарушения общепризнанных этических норм поведения, по инициативе руководителя базы практики, то есть суда, прохождение практики может быть приостановлено с неотложным уведомлением об этом руководителя практики от учреждения высшего образования.

Практиканты также должны придерживаться высокой культуры общения, с уважением относиться к правам, свободам и законным интересам человека, не распространять информацию, которая может нанести ущерб репутации суда или судьи, в частности, на веб-сайтах, социальных сетях и в СМИ.

Также студенты-юристы должны не допускать использования нецензурной лексики, распространения слухов, обсуждения личной или семейной жизни судей, работников аппарата суда, членов их семей и других близких лиц, проявлений любой из форм дискриминации по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений.

Отдельно определено, что практиканты должны не допускать возникновения конфликтов с судьей и работниками аппарата суда, руководителями практики и другими соискателями высшего образования, использовать государственный язык при прохождении практики, соблюдать официально-деловой стиль в одежде.

Завершение практики в суде

После завершения практики, соискатели высшего образования должны будут отчитаться в выполнении программы практики и индивидуальных заданий.

Отчет о прохождении практики соискатель будет защищать перед комиссией по защите практики, согласно утвержденному графику. Оценивание результатов практики также осуществляется указанной комиссией.

Результаты прохождения практики оцениваются по балльной шкале.

С полным текстом проекта Модельной программы прохождения практики в судах соискателями высшего образования можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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