Что должен содержать Устав профсоюзной организации — основные разделы

Устав профсоюза должен включать ряд основных разделов.

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Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области напомнил, что должен содержать Устав (Положение) профсоюзной организации.

Устав (Положение) профсоюза — это основной документ, который определяет правовой статус, цели, задачи, принципы деятельности, структуру, права и обязанности членов, порядок управления и другие важные аспекты функционирования профессионального союза.

Профсоюзы действуют в соответствии с законодательством и своими уставами.

Уставы (положения) профсоюзов принимаются съездами, конференциями, учредительными или общими собраниями членов профсоюза соответствующего уровня и не должны противоречить законодательству Украины.

Требования к Уставу (Положению) профсоюза определены статьей 14 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее — Закон о профсоюзах).

Обычно Устав (Положение) профсоюза должен включать такие основные разделы:

Общие положения:

статус, определяемый ст. 11 Закона о профсоюзах;

полное название профсоюза, а также, при наличии, его сокращенное название;

местонахождение (юридический адрес) его выборных органов;

цель и основные задачи профсоюза (представительство и защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов).

Членство в профсоюзе:

условия и порядок приема в члены профсоюза и выхода из него;

права и обязанности членов профсоюза;

условия, порядок и основания исключения из членов профсоюза.

Следует отметить, что согласно ст. 7 Закона о профсоюзах, Уставом (Положением) профсоюза может быть предусмотрено членство в профсоюзе лиц, занятых творческой деятельностью, членов фермерских хозяйств, физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, а также лиц, обучающихся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, лиц, уволенных с работы или службы в связи с выходом на пенсию либо временно не работающих.

Уставами (Положениями) может быть предусмотрено ограничение двойного членства в профсоюзах.

Кроме того, работодатели не могут быть членами выборных органов профсоюза любого уровня.

Организационная структура профсоюза:

территориальную, отраслевую или профессиональную сферу деятельности;

организационную структуру профсоюза, полномочия его организаций.

Руководящие органы профсоюза:

избрание выборных органов (общие собрания/конференция/съезд, профсоюзный комитет/совет, президиум, председатель, заместители председателя) и порядок формирования их состава;

условия и срок их избрания, порядок созыва съездов, конференций или общих собраний членов профсоюза и порядок принятия ими решений;

порядок и сроки отчетности выборных органов профсоюза перед членами профсоюза, порядок осуществления контроля за деятельностью выборных органов профсоюза.

Имущество и средства профсоюза:

источники поступления (формирования) средств профсоюза (членские взносы, добровольные пожертвования, доходы от собственной деятельности и т. п.) и направления их использования;

порядок осуществления хозяйственной деятельности, необходимой для выполнения уставных задач профсоюза, определенный ст. 35 Закона о профсоюзах.

Порядок внесения изменений и дополнений в устав:

процедура рассмотрения и утверждения изменений и дополнений;

орган, уполномоченный принимать решения о внесении изменений.

Порядок прекращения деятельности (реорганизации, ликвидации) профсоюза:

основания и порядок принятия решения о прекращении деятельности;

порядок создания ликвидационной комиссии или избрания ликвидатора;

порядок использования имущества и средств профсоюза в случае ликвидации.

Конкретное содержание и структура Устава (Положения) каждого профсоюза могут незначительно отличаться в зависимости от сферы его деятельности, однако перечисленные выше разделы являются основными и, как правило, присутствуют в большинстве уставов профсоюзов.

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