Что должен содержать Устав профсоюзной организации — основные разделы

Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области напомнил, что должен содержать Устав (Положение) профсоюзной организации.
Устав (Положение) профсоюза — это основной документ, который определяет правовой статус, цели, задачи, принципы деятельности, структуру, права и обязанности членов, порядок управления и другие важные аспекты функционирования профессионального союза.
Профсоюзы действуют в соответствии с законодательством и своими уставами.
Уставы (положения) профсоюзов принимаются съездами, конференциями, учредительными или общими собраниями членов профсоюза соответствующего уровня и не должны противоречить законодательству Украины.
Требования к Уставу (Положению) профсоюза определены статьей 14 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее — Закон о профсоюзах).
Обычно Устав (Положение) профсоюза должен включать такие основные разделы:
Общие положения:
цель и основные задачи профсоюза (представительство и защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов).
Членство в профсоюзе:
Следует отметить, что согласно ст. 7 Закона о профсоюзах, Уставом (Положением) профсоюза может быть предусмотрено членство в профсоюзе лиц, занятых творческой деятельностью, членов фермерских хозяйств, физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, а также лиц, обучающихся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, лиц, уволенных с работы или службы в связи с выходом на пенсию либо временно не работающих.
Уставами (Положениями) может быть предусмотрено ограничение двойного членства в профсоюзах.
Кроме того, работодатели не могут быть членами выборных органов профсоюза любого уровня.
Организационная структура профсоюза:
Руководящие органы профсоюза:
Имущество и средства профсоюза:
Порядок внесения изменений и дополнений в устав:
Порядок прекращения деятельности (реорганизации, ликвидации) профсоюза:
Конкретное содержание и структура Устава (Положения) каждого профсоюза могут незначительно отличаться в зависимости от сферы его деятельности, однако перечисленные выше разделы являются основными и, как правило, присутствуют в большинстве уставов профсоюзов.
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