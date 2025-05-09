Що повинен містити Статут профспілкової організації — основні розділи

Статут профспілки повинен включати низку основних розділів.

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Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області нагадав, що повинен містити Статут (Положення) профспілкової організації.

Статут (Положення) профспілки є основним документом, який визначає правовий статус, цілі, завдання, принципи діяльності, структуру, права та обов'язки членів, порядок управління та інші важливі аспекти функціонування професійної спілки.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Вимоги до Статуту (Положення) профспілки визначаються статтею 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закону про профспілки).

Зазвичай, Статут (Положення) профспілки повинен включати такі основні розділи, а саме:

Загальні положення:

- статус, який визначається ст. 11 Закону про профспілки;

-повна назва профспілки, а також, у разі наявності її скорочена назва;

- місцезнаходження (юридичну адресу) її виборних органів;

- мета та основні завдання профспілки (представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів).

Членство у профспілці:

- умови та порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;

- права та обов'язки членів профспілки;

- умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 7 Закону про профспілки, Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.

Окрім того, роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь якого рівня.

Організаційна структура профспілки:

- територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;

- організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій.

Керівні органи профспілки:

- обрання виборних органів (загальні збори/конференція/з'їзд, профспілковий комітет/рада, президія, голова, заступники голови) та порядок формування їх складу;

- умови та термін їх обрання, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;

- порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки.

Майно та кошти профспілки:

- джерела надходження (формування) коштів профспілки (членські внески, добровільні пожертви, доходи від власної діяльності тощо) та напрями їх використання;

- порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки, який визначений ст. 35 Закону про профспілки.

Порядок внесення змін та доповнень до статуту:

- процедура розгляду та затвердження змін і доповнень;

- орган, уповноважений приймати рішення про внесення змін.

Порядок припинення діяльності (реорганізації, ліквідації) профспілки:

- підстави та порядок прийняття рішення про припинення діяльності;

- порядок утворення ліквідаційної комісії чи обрання ліквідатора;

- порядок використання майна та коштів профспілки у разі ліквідації.

Конкретний зміст та структура Статуту (Положення) кожної профспілки можуть дещо відрізнятися в залежності від її сфери діяльності, проте, наведені вище розділи є основними і зазвичай присутні в більшості статутів профспілок.

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