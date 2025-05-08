Розстріляв військового та його родичку — у поліції повідомили деталі стрілянини у Софіївській Борщагівці під Києвом

Затримали 63-річного чоловіка, який відкрив стрілянину.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, у Софіївській Борщагівці під Києвом чоловік відкрив стрілянину по людях. У поліції розповіли деталі події та повідомили про затримання стрілка.

За даними правоохоронців, жертвами стали військовий та його родичка.

Зазначається, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім, сьогодні, 8 травня, між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

Після цього 63-річний чоловік зайшов додому та закрився, де протягом години його затримали.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.