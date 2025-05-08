У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий розстріляв людей та зник з місця події

Внаслідок стрілянини у передмісті Києва загинуло декілька людей — триває спецоперація із затримання зловмисника.

Фото: facebook.compolice.polt

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У Софіївській Борщагівці на Київщині невідомий чоловік розстріляв кількох людей. Наразі стрілка розшукують. Про це повідомляє поліція Київської області.

Зокрема, 8 травня о 15:22 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік відкрив стрілянину. У поліції зазначають, що загинуло декілька людей, але не уточнюють кількість.

Наразі на місці події працюють усі екстрені служби та проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

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