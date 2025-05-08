В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный расстрелял людей и скрылся с места происшествия

В результате стрельбы в пригороде Киева погибли несколько человек — продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Фото: facebook.compolice.polt

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В Софиевской Борщаговке в Киевской области неизвестный мужчина расстрелял нескольких человек. Пока стрелка разыскивают. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В частности, 8 мая в 15:22 в милицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина открыл стрельбу. В полиции отмечают, что погибли несколько человек, но не уточняют количество.

На месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника.

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