БП ВС: при разделе имущества общая собственность прекращается для всех, при выделении доли — только для того, кто ее получает

В случае раздела имущества каждому совладельцу выделяется имущество в натуре и право общей собственности прекращается, тогда как при выделении доли из общей собственности – только для того, кому доля выделяется в натуре.

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При наличии только двух совладельцев имущества между ними проводится раздел (ст. 367 ГК Украины) с определением размера выделенных частей бывшего совместного имущества для обеих сторон и конкретных отдельных объектов недвижимого имущества, которые образовались в результате его раздела и принадлежат истцу и ответчику.

При наличии трех и более совладельцев имущества суд, применяя положения ст. 364 ГК Украины, должен выделить и указать в своем решении индивидуально определенное имущество истца и оставить остальное имущество в общей собственности других ответчиков.

Таких выводов пришла Большая Палата Верховного Суда в деле № 357/3145/20 по иску о выделении в натуре доли дома и установлении порядка пользования земельным участком.

Обстоятельства дела:

Истцы указывали, что совместно как супруги владеют 452/600 долями жилого дома, другая доля (148/600) принадлежит брату истца, который более 20 лет в доме не проживает, имуществом не пользуется, препятствует приватизации земли и не соглашается на добровольный раздел.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили, провели распределение домовладения между истцом и ответчиком, определили порядок пользования земельным участком.

Ответчик в кассационной жалобе обращал внимание, в частности, на то, что истец просил выделить принадлежащую ему долю в праве общей долевой собственности на домовладение в натуре по правилам ст. 364 ГК Украины, и ошибочно удовлетворили иск о распределении жилого дома в натуре между сторонами в порядке ст. 367 ГК Украины.

По результатам рассмотрения дела Большая Палата ВС отметила, что раздел совместного имущества (ст. 367 ГК Украины) отличается от выдела доли совладельца или прекращения его права на долю в совместном имуществе (ст. 364 ГК Украины) тем, что в случае раздела имущества каждому совладельцу выделяется имущество в натуре и право общей собственности прекращается. В то же время в случае выдела доли из совместного имущества право общей долевой собственности прекращается только для того участника, которому эта доля выделяется в натуре, а для других совладельцев режим общей долевой собственности на остальное имущество сохраняется.

При наличии только двух совладельцев имущества между ними проводится раздел, поскольку при определении доли одного из совладельцев в натуре доля другого также определяется и изменению в дальнейшем не подлежит. В таком случае суд должен указать размер выделенных частей бывшего совместного имущества для обеих сторон и определить конкретные отдельные объекты недвижимого имущества, которые образовались в результате его раздела и принадлежат истцу и ответчику.

При наличии трех и более совладельцев имущества при определении в судебном порядке доли в натуре одного из них (выдел доли) размер долей других совладельцев (ответчиков) не определяется. Суд, применяя положения ст. 364 ГК Украины, должен выделить и указать в своем решении индивидуально определенное имущество истца и оставить остальное имущество в общей собственности других ответчиков.

В этом деле суды, осуществив раздел домовладения и прекратив общую долевую собственность на него, не установили размера и оснований приобретения в пользование совладельцами дома (в том числе и бывшими) земельного участка, право пользования которым подлежит разделу вместе с этим домом.

В связи с изложенным Большая Палата ВС пришла к выводу об отмене судебных решений предыдущих инстанций с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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