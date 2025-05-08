В Германии приостановили классификацию партии «АдГ» как правоэкстремистской

Классификацию партии «АдГ» как правоэкстремистской приостановили до вынесения судебного решения по этому делу.

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Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) временно прекратило публично называть партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») подтвержденной правоэкстремистской организацией. Такое решение было принято до вынесения судебного решения по делу. Об этом сообщило издание Spiegel.

По словам представительницы суда, ведомство заключило так называемое соглашение о приостановке действий в правовом споре с «АдГ».

В настоящее время Федеральное ведомство не комментирует дело публично.

Мораторий, предоставленный BfV, касается не только публичных заявлений, но и означает, что ведомство не может осуществлять наблюдение за «АдГ» как за подтвержденной экстремистской организацией до окончательного решения суда.

Кроме того, наблюдение в статусе «подозрительного случая» может продолжаться.

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