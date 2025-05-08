Смертельное ДТП на Одещине: грузовик протаранил легковушки, погибла женщина

На трассе М-15 на Одещине произошла смертельная авария — грузовик столкнулся с двумя легковушками.

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В Одесской области на трассе М-15 между селами Монаши и Подгорное, что в Белгород-Днестровском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации областной полиции, водитель грузовика «Iveco», 49-летний житель Одесского района, не успел среагировать на припаркованный впереди «Volkswagen» и столкнулся с ним, а также с легковым автомобилем «Mercedes», который двигался во встречном направлении.

За рулем «Mercedes» находилась 37-летняя жительница Белгорода-Днестровского. Она погибла на месте. Водителя грузовика госпитализировали с травмами, а 58-летний иностранец — водитель «Volkswagen» — не пострадал. Оба мужчины были трезвы, что подтвердило освидетельствование.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если это повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкие телесные повреждения. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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