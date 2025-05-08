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Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка протаранила легковики, загинула жінка

22:54, 8 травня 2025
На трасі М-15 на Одещині сталася смертельна аварія — вантажівка зіткнулася з двома легковиками.
Смертельна ДТП на Одещині: вантажівка протаранила легковики, загинула жінка
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На Одещині на трасі М-15 між селами Монаші та Підгірне, що в Білгород-Дністровському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією поліції області, водій вантажівки «Iveco», 49-річний мешканець Одеського району, не встиг зреагувати на припаркований попереду «Volkswagen» і зіткнувся з ним, а також зіштовхнувся з легковиком «Mercedes», який рухався в зустрічному напрямку.

За кермом «Mercedes» перебувала 37-річна мешканка Білгорода-Дністровського. Вона загинула на місці. Водій вантажівки був госпіталізований із травмами, а 58-річний іноземець — кермувальник «Volkswagen» — не постраждав. Обидва чоловіки були тверезими, що підтвердила перевірка.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. У рамках розслідування призначено низку експертиз, встановлюються всі обставини трагедії.

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ДТП Одеса

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