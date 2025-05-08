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У Німеччині призупинили класифікацію партії «АдН» як правоекстремістської

16:14, 8 травня 2025
Класифікацію партії «АдН» як правоекстремістської призупинили до ухвалення судового рішення щодо цієї справи.
У Німеччині призупинили класифікацію партії «АдН» як правоекстремістської
Фото: Getty Images
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Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини (BfV) тимчасово припинило публічно називати партію «Альтернатива для Німеччини» («АдН») підтвердженою правоекстремістською організацією. Таке рішення було прийнято до ухвалення судового рішення у цій справи. Про це повідомило видання Spiegel.

За словами речниці суду, відомство уклало так звану угоду про призупинення дій у правовому спорі з «АдН».

Наразі Федеральне відомство не коментує справу публічно.

Мораторій, наданий BfV, стосується не лише публічних заяв, а й означає, що відомство не може спостерігати за «АдН» як за підтвердженою екстремістською організацією до остаточного рішення суду.

Крім того, спостереження у статусі «підозрюваного випадку» може продовжуватися.

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Німеччина

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