У Німеччині призупинили класифікацію партії «АдН» як правоекстремістської

Класифікацію партії «АдН» як правоекстремістської призупинили до ухвалення судового рішення щодо цієї справи.

Фото: Getty Images

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Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини (BfV) тимчасово припинило публічно називати партію «Альтернатива для Німеччини» («АдН») підтвердженою правоекстремістською організацією. Таке рішення було прийнято до ухвалення судового рішення у цій справи. Про це повідомило видання Spiegel.

За словами речниці суду, відомство уклало так звану угоду про призупинення дій у правовому спорі з «АдН».

Наразі Федеральне відомство не коментує справу публічно.

Мораторій, наданий BfV, стосується не лише публічних заяв, а й означає, що відомство не може спостерігати за «АдН» як за підтвердженою екстремістською організацією до остаточного рішення суду.

Крім того, спостереження у статусі «підозрюваного випадку» може продовжуватися.

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